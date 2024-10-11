Altın yeniden yükselişe geçti, Dolar ve Euro zirvede

Haftanın son işlem günü dün ABD'den gelen işsizlik ve enflasyon verileriyle döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyriyle sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar haftanın son gününde ABD'den dün peş peşe gelen verilerin gölgesinde başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası'nın hem dövize, hem de değerli metallere karşı değer kaybı devam ediyor.

Dün açıklanan ilk veri olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

Fed’in 4 yıl aranın ardından faizleri 50 baz puan indirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklarda ise "neredeyse tüm yetkililerin enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirttiği" aktarılmıştı.

Piyasaları yakından ilgilendiren ve ABD'den gelen bir diğer veri ise işsizlik rakamlarıydı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Ekim ile biten haftada 258 bine çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 231 bin olması yönündeydi.

Bu veriler sonrası ABD Merkez Bankası FED'in 7 Kasım tarihindeki toplantısına ilişkin 50 baz puanlık indirim beklentisi dün sabah yüzde 80 seviyesindeyken, veri sonrası yüzde 87'ye oranına yükseldi.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Güne 34,28 TL'den başlayan Dolar 34,29 TL'den,

37,48 TL'den başlayan Euro 37,50 TL'den,

44,74 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,80 TL'den,

23,09 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,04 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta, Dolar 34,20 TL'den, Euro 37,53 TL'den, İngiliz Sterlini 44,84 TL'den, Japon Yeni ise 23,05 TL'den işlem görmüştü.

Değerli metaller

Güne 2 bin 644 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 645 Dolar'dan,

2 bin 915 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 916 TL'den,

4 bin 945 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 974 TL'den,

20 bin 345 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 434 TL'den,

34,47 TL'den başlayan Gümüş ise 34,43 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 621 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 875 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 924 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 250 TL'den, Gümüş ise 33,69 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto para piyasası

Güne 60 bin 600 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 207 Dolar'dan,

2 bin 406 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 419 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 78,91 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,55 Dolar'dan işlem görüyor.