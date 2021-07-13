Altın yeniden yükselişte... Dolar ve Euro zirvede!

Piyasalar Kurban bayramı tatili öncesinde zirvedeki seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları da yükselişe geçti. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren piyasalarda, Kurban Bayramı öncesinde yükseliş devam ediyor.

Uzmanlar, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kurunu küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtirken piyasalardaki yükseliş sürüyor.

Dolar 8,60 TL'den, Euro 10,19 TL'den, Sterlin ise 11,92 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 7,25 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.814 dolardan işlem gören altında, gram altın 497/502, çeyrek altın 806/823, Cumhuriyet altını 3.318/3.354 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise hafta sonundaki yükselişin ardından fiyatlar yeniden geri çekildi. Bitcoin 32 bin 519 dolardan, Ethereum ise bin 975 dolardan fiyatlanıyor.

Dolar/TL tarihi zirvesinin hemen altında 8.6-8.75 dar bandında seyir izlemeye devam etti. Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak faiz kararının beklendiği haftada küresel piyasalar, veri gündemi ve Hazine ihaleleri takip ediliyor.

Yatırımcılar bu hafta ABD'de başlayacak ikinci çeyrek bilanço dönemini, pek çok ülkenin enflasyon verisini ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın konuşmasını takip edecekler. Powell'ın Çarşamba ve Perşembe gerçekleştireceği konuşması ABD'de para politikasında sıkılaşmanın ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları için yakından takip edilecek.