Altın yeniden yükselişte, Dolar ve Euro zirveye yapıştı!

Piyasalar TCMB'nin bugün açıklayacağı politika faizi kararına odaklanmışken, altın ve gümüş fiyatları yeniden yükselişe geçti. Baskılanan Dolar zirvedeki yerini koruyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı politika faiz kararı öncesinde döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor.

TCMB, politika faizini ekim ayındaki para politikası toplantısında son olarak 150 baz puan indirerek %10,5 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistler politika faizinin 150 baz indirilerek %9'a çekilmesini bekliyor.

Öte yandan dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon endişeleri para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, Çin’de yeniden yükselişe geçen Covid-19 vaka sayıları da piyasaları baskılıyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,61 TL'den başlayan Dolar 18,61 TL'den,

19,44 TL'den başlayan Euro 19,44 TL'den,

22,55 TL'den başlayan Sterlin 22,52 TL'den,

13,41 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,39 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,63 lira, euronun satış fiyatı ise 19,30 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.754 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.753 Dolar'dan,

1.050 TL'den başlayan Gram altın 1.049 TL'den,

1.688 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.687 TL'den,

6.946 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.940 TL'den,

12.91 TL'den başlayan Gümüş ise 12,91 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 16.666 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.657 Dolar'dan,

1.203 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.201 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,12 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 84,85 Dolar'dan işlem görüyor.