Altın yeniden yükselişte! İşte dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Döviz fiyatları güne yatay bir seyirle başlarken, altındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar 7,85 TL'den, Euro 9,53 TL'den, Sterlin ise 10,53 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 463 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 6,07 TL. Bitcoin de 19 bin 84 dolardan alıcı buluyor.

Onsu 1.833 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 458/463, çeyrek altın 743/760, Cumhuriyet altını ise 3.060/3.094 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2019'un ekim ayına göre ise yüzde 2 geriledi.