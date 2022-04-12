Altın yukarı, dolar ve Euro aşağı! Piyasalar çalkalandı

Piyasalarda TCMB'nin faiz karar haftasında yine hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, dolar ve Euro'da düşüş var. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda bir yandan ABD Merkez Bankası FED'in faiz artışı yapmasına yönelik beklentiler ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü işgal harekatının gölgesinde piyasalarda tedirgin eden seyir devam ederken, diğer yandan da 14 Nisan Perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin kararı merakla bekleniyor..

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,67 TL'den başlayan, Dolar 14,59 TL'den, 15,97 TL'den başlayan Euro 15,86 TL'den, 19,13 TL'den başlayan Sterlin ise 19,05 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6910 lira, avronun satış fiyatı ise 15,9930 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.973 dolar olan altında, gram altın 925/926 TL, çeyrek altın 1.488/1.489 TL, Cumhuriyet altını ise 6.126/6.127 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,01 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 275, Ethereum 3 bin 49 dolardan işlem görüyor.

ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı

ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı.

Merkez'in faiz kararı ne olacak ?

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının 4. faiz kararını ise 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

İşsizlik rakamları

Öte yandan bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik şubatta yüzde 10,7 olurken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cari açık rakamları açıklandı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası cari açık rakamları açıkladı. Buna göre cari açık şubat ayında piyasa beklentilerine yakın 5,15 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti