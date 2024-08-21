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Altın zirveden döndü, Dolar ve Euro yükselişte

Altın zirveden döndü, Dolar ve Euro yükselişte
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TCMB'nin Ağustos ayında da politika faizini yüzde 50 olarak sabit tutma kararının ardından ardından başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı politika faizi kararı sonrasında piyasalar yeni güne zirvede başladı.

TCMB dünkü Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısında ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 50'de tutmuştu.

Ekonomistlerin 2024 yılı sonu için ise politika faizi tahminleri medyanı yüzde 45 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,88 TL'den başlayan Dolar 33,92 TL'den, 

37,72 TL'den başlayan Euro 37,74 TL'den, 

44,17 TL'den başlayan Sterlin 44,26 TL'den, 

23,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,83 TL'den, Euro 37,52 TL'den, Sterlin 44,01 TL'den, Japon Yeni ise 23,13 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 516 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 511 Dolar'dan, 

2 bin 742 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 737 TL'den, 

4 bin 566 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 550 TL'den, 

18 bin 770 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 18 bin 714 TL'den, 

32,21 TL'den başlayan Gümüş ise 32,31 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 525 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 746 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 540 TL'den, Cumhuriyet altını 18 bin 666 TL'den, Gümüş ise 32,40 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimi ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 59 bin 389 Dolar'dan başlayan Bitcoin 59 bin 290 Dolar'dan, 

2 bin 595 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 578 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 76,62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,82 Dolar'dan işlem görüyor.

 

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