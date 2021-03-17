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Altıncı kez yakalandı, bahanesi ''pes'' dedirtti

Çorum'da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimde, maske takmadığı için beş kez ceza yiyen bir kişi “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

Çorum'da bir kişi altıncı 'maske cezası'nı yedi. 

Kentte polis ekipleri, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'ndaki denetimler sırasında sokağa maskesiz çıkan kişi, polisleri görünce maskesini taktı.

 ''YİNE UNUTMUŞUM HACI ABİ''

Bu kişiye polis ekipleri cezai işlem uygulamak istedi. Yapılan incelemede kentte daha önce 5 kez maske takmadığı için ceza kesildiği belirlenen kişiye altıncı kez para cezası uygulandı.

Cezai işlem makbuzunu imzalayan kişi, “Yine maske takmayı unutmuşum hacı abi” diyerek kendini savundu.

Ekipler gün boyu denetimlerini sürdürüp, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı

Etiketler maske maskesiz altıncı kez
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