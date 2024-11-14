Altında rekor değer kaybı: Düşmedi, resmen çakıldı

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin enflasyon rakamları dün açıklanırken, Trump'ın kazandığı başkanlık yarışı öncesinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Trump'ın seçim yarışını kazanmasının ardından rekor bir düşüşe imzasını attı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçilmişti. Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş git gide büyüyor.

Dünya Altın Konseyi analistleri, ABD seçimlerinin Trump’ın zaferiyle sona ermesinin ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşün “geçici bir hareket” olduğu değerlendirmesinde bulunsa da altın fiyatları son 8 haftanın en düşük seviyesine dayandı. Üst üste beşinci güne de negatif başlayan ons altın, 2.560 dolara kadar geriledi. Bu rakam 8 haftanın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi. Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı. Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine ulaştı.

TCMB rezervleri zirvesinden geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

İşte piyasalarda son durum:

Döviz kurları

Gün 34,36 TL'den başlayan Dolar 34,35 TL'den,

36,33 TL'den başlayan Euro 36,28 TL'den,

43,72 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 43,61 TL'den,

22,10 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,10 TL'den işlem görüyor.

Değerli metaller

Güne 2 bin 553 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 552 Dolar'dan,

2 bin 821 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 818 TL'den,

4 bin 932 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 846 TL'den,

20 bin 272 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 19 bin 930 TL'den,

33,13 TL'den başlayan Gümüş 33,04 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne itcoin 89 bin 663 Dolar'dan başlayan Bitcoin 91 bin 536 Dolar'dan,

3 bin 198 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 187 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 71,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,47 Dolar'dan işlem görüyor.