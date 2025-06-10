Altında rekor haftası beklentisi: Altın fiyatları için olay olacak tahmin...

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'de dün kapalı olan piyasalar bugün hareketli başladı. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken altın fiyatlarında dikkat çeken bir seyir var. Piyasa analistleri bu hafta altın fiyatlarında yeni bir rekor bekliyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye'de dün kapalı olan piyasalar bugün zirvede açıldı. Dövizin zirvedeki yatay seyri devam ederken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları ise kendisi gibi parlıyor.

2025 yılı başından Mayıs ayının ortasına kadar rekor üstüne rekor kıran, ancak Mayıs ayının son 10 gününde düşüş eğilimine giren altın fiyatları Haziran ayına da hızlı başlamıştı.

Piyasa analistleri ons altın için 3.300 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu, yükseliş yönünde ise 3.350 dolar seviyesinin ilk direnç noktası olduğunu belirterek güvenli liman altın fiyatları için bu haftanın oldukça kritik olduğunu açıkladı.

Altın fiyatları için belirleyici olacak ayrıntı ise bu hafta Londra’da yapılacak olan ABD-Çin ticaret görüşmeleri...

Öte yandan Dünya Altın Konseyi (WGC), ABD’deki mali gelişmelere dikkat çekerek, altın talebinin özellikle kredi notu riski ve borç sürdürülebilirliği konularında endişelerle güçlendiğini ifade etti. Raporda, "ABD Hazine tahvili getirilerindeki artış, altın için olumsuz gibi görünse de bu dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi olasılığı artıyor" değerlendirmesine yer verildi.

Yatırımcılar, bu hafta özellikle Perşembe günü gerçekleştirilecek ABD devlet tahvili ihalesini ve diğer makro ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Teknik sinyallerle birlikte bu gelişmeler, altının seyrinde belirleyici rol oynayabilir.

İşte 10 Haziran Salı günü saat 08:00 itibariyle piyasalardaki son durum:

Dolar : 39,28 TL

Euro : 44,84 TL

Sterlin : 53,24 TL

Ons altın : 3.307 Dolar

Gram altın : 4.174 TL

Çeyrek altın : 6.990 TL

Cumhuriyet altını : 28.729 TL

Gümüş : 46,15 TL

Bitcoin : 109.522 Dolar

Ethereum : 2.690 Dolar