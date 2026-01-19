  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altında rekorlar üst üste geldi, İslam Memiş şubat ayı için rakam verdi

Altında rekorlar üst üste geldi, İslam Memiş şubat ayı için rakam verdi

Altında rekorlar üst üste geldi, İslam Memiş şubat ayı için rakam verdi
Güncelleme:

Altın fiyatları 19 Ocak haftasına yeni rekorlarla başladı. Ons altın 4 bin 691 dolar ile rekor kırarken, finans analisti İslam Memiş gram altın için 7 bin TL'yi işaret etti.

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı. Ons altın gün içerisinde 4 bin 691 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın da 6 bin 527 TL'ye çıkarak rekor tazeledi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planına destek vermeyen (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya) Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararı sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Trump, 8 ülkeye 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Yatırımcının en çok merak ettiği ''Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?'' sorusuna altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yanıt geldi. Memiş, altın fiyatları için yeni tahminlerini paylaştı. 

İslam Memiş altın tahmini 2026

Haber Global yayınında konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Stres ve gerginlik var. Yine Grönland konusu piyasaların gündeminde, tartışmalar gündemde. Davos zirvesi bu hafta var. Davos zirvesi önemli. Trump'ın burada açıklamaları olacak. Diğer yandan Fed öncesinde açıklama yapma yasağı geldi. Yani önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ancak öncesinde piyasalar bulanmasın diye bir açıklama yapmayacaklar. Trump'ın açıklamaları burada önemli. Davos zirvesini bu hafta boyunca takip edeceğiz.

İslam Memiş altın fiyatı tahmini

"Gram altında 7000'li rakamlar sürpiz olmayan rakamlar"

Emtia fiyatlarında tekrar yükselişle haftaya başladık. Gram gümüş 130 lira, ons tarafta 93 dolar seviyesinin üzerinde. Uluslararası piyasalarda yine ons altın %3 primle haftaya başladı. 4674 dolar seviyesinde artık, 5.000 dolara gözünü dikti, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Gram altın TL fiyatı sabah saatlerinde 6624. Yani burada 7000'li rakamlar artık Şubat ayında sürpriz olmayan rakamlar. Piyasalardaki gerginlik devam ettikçe değerli metaller güvenli liman tekrar özelliğini taşıyor"

Piyasalarda son durum

Saat 17.00 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,27 TL
Euro 50,36 TL
Sterlin 58,08 TL
Ons Altın 4.666 Dolar
Gram Altın 6.492 TL
Çeyrek Altın 10.763 TL
Cumhuriyet Altını 44.274 TL
Gram Gümüş 129,84 TL
Bitcoin 93.018 Dolar
Ethereum 3.218 Dolar

 

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

Bu Haberleri Kaçırma...

26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı!
Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı!
Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında
Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış!
Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış!
Etiketler altın fiyatları Gram altın İslam Memiş Son dakika altın Trump Grönland Davos 2026 fed faiz kararı gümüş fiyatları Ons altın rekor.
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isim emekliler için ''müjde'' tarihini verdi AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isim emekliler için ''müjde'' tarihini verdi Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı! Mola veren yolcu otobüsünün şoförüne öldüresiye saldırının nedeni ortaya çıktı! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında Aile içi çarpık ilişki iddiası kanlı bitti: Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Peş peşe kazalar kamerada Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Peş peşe kazalar kamerada Tutuklanan Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Tutuklanan Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış!
Dünyanın en büyük adliyesi Ankara'da yükseliyor: İşte inşaattan son durum... Dünyanın en büyük adliyesi Ankara'da yükseliyor: İşte inşaattan son durum... Sosyal medyanın ''Kadın Haydar Dümen'i'' Esra Ezmeci'ye 10 ay hapis cezası! Sosyal medyanın ''Kadın Haydar Dümen'i'' Esra Ezmeci'ye 10 ay hapis cezası! Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti! Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti! İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM saat verdi İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? AKOM saat verdi Cumhur İttifakı'nda toplu istifa iddiası olay oldu! Cumhur İttifakı'nda toplu istifa iddiası olay oldu! Genç kadının sokak sokak gezip duvara yapıştırdığı afişler dikkat çekti Genç kadının sokak sokak gezip duvara yapıştırdığı afişler dikkat çekti