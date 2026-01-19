Altında rekorlar üst üste geldi, İslam Memiş şubat ayı için rakam verdi

Altın fiyatları 19 Ocak haftasına yeni rekorlarla başladı. Ons altın 4 bin 691 dolar ile rekor kırarken, finans analisti İslam Memiş gram altın için 7 bin TL'yi işaret etti.

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı. Ons altın gün içerisinde 4 bin 691 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın da 6 bin 527 TL'ye çıkarak rekor tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland planına destek vermeyen (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya) Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergileri getirme kararı sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Trump, 8 ülkeye 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Yatırımcının en çok merak ettiği ''Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?'' sorusuna altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yanıt geldi. Memiş, altın fiyatları için yeni tahminlerini paylaştı.

Haber Global yayınında konuşan İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Stres ve gerginlik var. Yine Grönland konusu piyasaların gündeminde, tartışmalar gündemde. Davos zirvesi bu hafta var. Davos zirvesi önemli. Trump'ın burada açıklamaları olacak. Diğer yandan Fed öncesinde açıklama yapma yasağı geldi. Yani önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Ancak öncesinde piyasalar bulanmasın diye bir açıklama yapmayacaklar. Trump'ın açıklamaları burada önemli. Davos zirvesini bu hafta boyunca takip edeceğiz.

"Gram altında 7000'li rakamlar sürpiz olmayan rakamlar"

Emtia fiyatlarında tekrar yükselişle haftaya başladık. Gram gümüş 130 lira, ons tarafta 93 dolar seviyesinin üzerinde. Uluslararası piyasalarda yine ons altın %3 primle haftaya başladı. 4674 dolar seviyesinde artık, 5.000 dolara gözünü dikti, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Gram altın TL fiyatı sabah saatlerinde 6624. Yani burada 7000'li rakamlar artık Şubat ayında sürpriz olmayan rakamlar. Piyasalardaki gerginlik devam ettikçe değerli metaller güvenli liman tekrar özelliğini taşıyor"

Piyasalarda son durum

Saat 17.00 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,27 TL Euro 50,36 TL Sterlin 58,08 TL Ons Altın 4.666 Dolar Gram Altın 6.492 TL Çeyrek Altın 10.763 TL Cumhuriyet Altını 44.274 TL Gram Gümüş 129,84 TL Bitcoin 93.018 Dolar Ethereum 3.218 Dolar

