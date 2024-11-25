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Altında sert düşüş... Düşüşün nedeni belli oldu

Altında sert düşüş... Düşüşün nedeni belli oldu
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Yeni haftaya gerilmiş bir yay gibi başlayan piyasalarda altın fiyatlarındaki geri çekilme dikkat çekti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Altın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanışın güvenli liman talebini artırmasıyla geçen hafta 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından haftanın ilk işlem gününde sert bir düşüş yaşadı.

Değerli metal, merkez bankalarının alımları, artan güvenli liman talebi ve Fed'in faiz indirimi döngüsünün desteğiyle bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Öte yandan, Goldman Sachs ve UBS Group, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, altının 2025 yılında da yükselişini sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Piyasa, Fed’in faiz politikasına dair ipuçları verebilecek bu haftaki ekonomik verileri bekliyor. Bu veriler arasında merkez bankasının Kasım ayı toplantı tutanakları, tüketici güveni ve kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor.

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,58 TL'den, Euro 36,27 TL'den, İngiliz Sterlini 43,61 TL'den, Japon Yeni ise 22,45 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 34,5500 lira, euronun satış fiyatı ise 36,0330 lira olmuştu.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 666 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 964 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 146 TL'den, Cumhuriyet altını 21 bin 172 TL'den, Gümüş 34,12 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Bitcoin 98 bin 90 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 380 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı da 74,19 Dolar'dan işlem görüyor.

 

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