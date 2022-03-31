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Altında sert yükseliş! Dolar ve Euro da kritik sınırda

Altında sert yükseliş! Dolar ve Euro da kritik sınırda

Yay gibi gerilen piyasalarda hem dövizin hem de emtianın kritik sınırdaki seyri sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Önceki gün Türkiye'nin ev sahipliğinde Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki zirveden çıkan olumlu hava ile sakinleyen piyasalar, olumlu havanın sadece heyetlerin ağzından çıkan kelimelerde kaldığını görünce yeniden yükselişe geçti.

Bir ekonomik veriden daha kötü haber geldi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, geçtiğimiz ay ihracat %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat %44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda dış ticaret açığı %135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi.

Piyasalar Mart ayının son gününde de diken üstünde... 

İşte para piyasalarında son durum....

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,64 TL'den, Euro 16,37 TL'den, Sterlin ise 19,27 TL'den işlem görüyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6430 lira, euronun satış fiyatı ise 16,3410 lira olmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal operasyonu nedeniyle art arda gelen küresel yaptırımlar sonrası büyük oranda düşen Rus rublesi, operasyon öncesindeki seviyelere geri döndü. Çarşamba günü, 1 ABD Doları, 85 rubleden işlem gördü. Bu da hemen hemen 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor. Biden yönetiminin Rus petrol ve doğal gazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.

 Altın ve gümüş

Onsu 1.928 dolar olan altında, gram altın 907/908çeyrek altın 1.458/1.459, Cumhuriyet altını ise 6.000/6.001 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş ise 11,65 TL'den fiyatlanıyor.

Altın piyasası son zamanlarda önemli bir oynaklık görse de, bazı analistler değerli metalden vazgeçmeye hazır değiller. Birçok analist, Doğu Avrupa'daki çatışmanın ötesine bakıldığında altının dünya çapında enflasyon baskıları artmaya devam ederken portföy çeşitlendiricisi olarak önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 147, Ethereum 3 bin 403 dolardan işlem görüyor.  

Petrol fiyatları

Asya borsaları, hafta boyunca küresel piyasalardaki yükselişlerin ardından Wall Street'te dün görülen düşüşlere paralel olarak bugün gerilerken, petrol fiyatları ABD'nin yüksek yakıt fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya rezervlerinden büyük miktarda petrol sürmeyi değerlendirmesiyle keskin şekilde düştü.

Brent petrolde fiyatlar yüzde 5'e yakın değer kaybederek 106 dolar seviyesine indi. ABD ham petrolünde ise benzer oranlarda düşüşlerle varil fiyatı 101 dolardan işlem görüyor.

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