  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altında sert yükseliş! Dolar ve euro da riskli seviyede!

Altında sert yükseliş! Dolar ve euro da riskli seviyede!

Altında sert yükseliş! Dolar ve euro da riskli seviyede!

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken, hem iç hem de dış piyasalardan gelen haberlerle zaman zaman sert hareketlenen piyasalarda tedirgin eden seviyeler devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Para piyasalarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı başladığından bu yana yaşanan deprem derinleşiyor.

Özellikle dolar ve altındaki "zirvedeki yatay seyir" Rusya birliklerinin Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarla yerini yükselişe bıraktı. 

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,93 TL'den, Euro 15,58 TL'den, Sterlin ise 18,72 TL'den işlem görüyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,80 lira, avronun satış fiyatı ise 15,49 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

 Onsu 1.920 dolar olan altında, gram altın 859/860 çeyrek altın 1.381/1.382 Cumhuriyet altını ise 5.683/5.685 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 44 bin 530, Ethereum 2 bin 962 dolardan işlem görüyor. 

Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırında

 Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 99,52 dolardan işlem görüyor. Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 99,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,03 dolardan alıcı buldu.

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyüdüTÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyüdüEkonomi
Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri açıklandıTürkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri açıklandıEkonomi

Petrol fiyatları sert yükseldi

NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu. Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü. Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

 

İslam Memiş'ten dikkat çeken ''yatırım'' tavsiyesiİslam Memiş'ten dikkat çeken ''yatırım'' tavsiyesiGüncel
Ünlü stratejistten Türkiye ile ilgili çok konuşulacak ''dolara müdahale'' iddiasıÜnlü stratejistten Türkiye ile ilgili çok konuşulacak ''dolara müdahale'' iddiasıEkonomi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ''5 yıl geriye dönük'' yeni adımEv sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ''5 yıl geriye dönük'' yeni adımHaber

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin sanal para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye küfürlü gönderme
26 ilde yapılan seçim anketinde tüm dengeler değişti
''Baba'' gibi baba! Ukrayna'ya gidip eşi ve kızını kurtardı
Ece Erken'in ''Fayyem'' paylaşımı kafaları karıştırdı
Putin barış için 3 şartını açıkladı
Fiyat İstikrar Komitesi enflasyon ile mücadele için 3'üncü kez toplanıyor
Hayırdır Putin ? Pikniğe mi gidiyorsun ? Asıl niyeti bu fotoğraflarda saklı
İşte dünyanın en güçlü orduları: Türkiye kaçıncı sırada?
Herkes kız arkadaşını terk edip, köpeğini eve kitleyip, Ukrayna'dan kaçan Türk gencini konuşuyor
Korkulan oldu! Rusya katliam silahlarını kullanmaya başladı