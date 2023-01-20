Altında yeni rekor! Dolar barajı zorluyor, Euro uçuyor

Haftanın son işlem gününde piyasalarda ibre yeniden yükselişe döndü. Altın yeni bir rekora koşuyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ettiği açıklamaya "yukarı yönlü" tepki veren piyasalar dün TCMB'den gelen faiz kararına tepkisiz kalmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirilen 2023 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 9'da sabit tutma kararı almıştı.

Küresel enflasyon sorununda zirvenin görülmesi ve gerilemelerin başlaması piyasalarda dengelerin oluşmasını sağlıyor. Enflasyon nedeniyle faiz artıran ülkelerin faiz indirimine geçeceği ya da faiz artırım hızlarını düşürmeleri bekleniyor. ABD ve AB'de ise resesyona ilişkin beklentiler ertelendi ve teknik olarak resesyon olsa da yansımalarının büyük olmayacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl Türk Lirası dolar karşısında tarihi bir değer kaybı yaşarken yüksek enflasyon karşısında dolara yönelik talebin artması da piyasalardaki istikrarsızlığı tetiklemişti. Yeni yılla birlikte piyasalarda ibre yeniden yukarı döndü.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,80 TL'den,

20,36 TL'den başlayan Euro 20,39 TL'den,

23,25 TL'den başlayan Sterlin 23,23 TL'den,

14,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,57 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,79 TL, Euro 20,31 TL, Sterlin 23,20 TL, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.924 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.932 Dolar'dan,

1.163 TL'den başlayan Gram altın 1.168 TL'den,

1.870 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.878 TL'den,

7.696 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.727 TL'den,

14,54 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,57 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.915 Dolar'dan, Gram altın 1.158 TL'den, çeyrek altın 1.861 TL'den, Cumhuriyet altını 7.658 TL'den, gram gümüş ise 14,23 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 20 bin 969 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20 bin 912 Dolar'dan,

1.546 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.546 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

86,24 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,98 Dolar'dan işlem görüyor.