Altındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş'ten kritik 10 gün uyarısı

Altın fiyatları son 2 haftadır aralıksız sürdürdüğü yükselişine bugün de devam ederken hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Altındaki bu aralıksız yükseliş sonrası Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik bir "10 gün" uyarısı geldi.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası FED'in politika faizini aşağı çekmeye hazırlandığına dair sinyaller sonrasında rekor yolculuğuna devam ediyor.

Özellikle son 2 haftadır aralıksız şekilde yükselişini sürdüren altın tarihinin en değerli noktasına ulaştı.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 659,36 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatının bir haftada yaklaşık yüzde 5 artması dikkati çekti.

Faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle yatırımcılar giderek daha fazla altına yatırım yaparken, değerli metalin ons fiyatı son bir ayda yüzde 9 ve bu yıl yüzde 38’den fazla arttı. 2024 ise altının ons fiyatı yüzde 27 artış göstermişti.

Altın fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareketlilik elinde altın olanları ve altın almak isteyenlerin de sıkı takibinde...

Türkiye'de adı "piyasaların bir bileni"ne çıkan ünlü piyasa analisti İslam Memiş de altın fiyatları için beklentilerini açıklayarak yatırımcıları uyardı.

Altın fiyatları neden yükseliyor ?

Habertürk yayınında konuşan İslam Memiş, altındaki yükselişin nedenini yorumlarken "jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, ticaret savaşları gibi birçok etken altın fiyatlarının yine 2025 yılında yükselişine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Ev ya da araba almak gibi bir planı olmayanları "biraz daha bekleyin" diyerek uyaran İslam Memiş "Yine 2025 yılında altın yatırımcısı üzülmedi ve özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakde ihtiyacınız yoksa ev almayacaksınız, araba almayacaksınız biraz daha beklemeye devam edelim." dedi.

Elinde altın olan ne yapmalı ?

İslam Memiş ayrıca elinde altın olan yatırımcıları da nakit paraya ihtiyaçları yoksa "bekleyin" diyerek uyarırıken 2026 yılını işaret etti.

İslam Memiş, "Elinde altın bulunduran yatırımcısına bugünlerde eğer nakde ihtiyacınız yoksa bekleyin. Hatta 2026 yılını gözetin. Çünkü 2026 yılında 6000 - 6500 lira aralığında bir gram altın bekliyoruz. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler 2026 yılında da altının güvenli liman olacağını yine yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini bize gösteriyor." dedi.

Ons altın hedefini açıkladı

Ons altın tarafındaki yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyen İslam Memiş, Ons altın için hedef rakamının 4.000 - 4.500 Dolar seviyeleri olduğunu belirtti.

"Şu anda altın alır mıydım?" sorusuna yanıt veren İslam Memiş, "aceleniz yoksa almaya ihtiyacınız zorunlu değilse eğer bu haftayı pas geçmek lazım. Biraz beklemek lazım. Çünkü bu hafta hem içeride hem dışarıda yoğun bir hafta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var perşembe günü. Yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Başkan Lagarde'ın açıklamaları var. Yine çarşamba günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak ama önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var." dedi.

Kritik süreyi açıkladı: "10 gün çok kritik"

İslam Memiş "10 gün" uyarısı yaparak, "önümüzdeki 10 gün piyasalar için çok kritik, çok dalgalı bir seyirde bir trend göreceğiz. Yani önümüzdeki bir hafta boyunca, 10 gün boyunca alacaklar da, satacaklar da bence beklemeli. Bu süreç biraz daha dalgalı seyirde devam edecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'in yıl sonu altın beklentisi

Altın fiyatları için yıl sonu tahminini de açıklayan İslam Memiş, "İki tahminimiz vardı yıl sonu için. 4500 TL kritik direnç seviyesi. İşte bu kritik direnç seviyesi kırıldı. Sıra 5000 TL seviyesinde. 5000 TL seviyesinde çok da bir şey kalmadı. 100 lira gibi bir rakam var gram altın tarafında. Eğer bir sorun çıkmazsa bu yıl sonuna kadar o psikolojik direnç seviyesi 5000 lira seviyesi görülür diye tahmin ediyoruz" dedi.