Altından bir rekor daha! Dolar da, Euro da uçuyor

Piyasalarda 2023 yılının ilk günlerinden itibaren başlayan yukarı yönlü hareketlilik, Dolar, Euro ve altında yeni rekorun kapısında. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda Fed'in para politikasında yavaşlamaya gitmesi beklentisinin artmasıyla piyasalardaki baskı artarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'in merakla beklenen konuşması dün akşam gelirken gözünü Powell'a çeviren piyasalarda yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. İsveç Riksbank'ta yaptığı konuşmada Fed Başkanı Powell, fiyatlarda istikrar sağlamanın siyasi açıdan popüler olmayan zor kararlar almayı gerektirdiğini belirtti. Fed'in büyük bankalardan kasırga ve sel gibi iklimle ilgili büyük olaylara karşı finansal hazırlıklarını incelemelerini istemiş olmasına rağmen Powell, bunun en fazla bu kadar ileri gitmesi gerektiğini ve Fed'in iklim değişikliği konusunda oynayacağı rolün sınırlı olduğunu aktardı. Ancak Powell’ın konuşması, 2022 yılında faiz oranlarını yedi kez artıran ve bu yıl daha fazla artışın yolda olduğunu belirten Fed’in gelecekte izleyeceği para politikası yoluna ilişkin doğrudan bir ipucu içermedi.

Analistler, enflasyonun hala hedef aralığın oldukça üzerinde seyretmesi sebebiyle Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutabileceği uyarısında bulunuyor.

Dolar endeksi ise %0,06 düşüşle 103,2159 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksindeki değer kayıplarının ardından ons altın 8 ayın zirvesine çıkarken, gram altın ise rekor tazelemeye devam ediyor.

Ons altın, çarşamba günü 1.885,11dolara çıkarak mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de sınırların yeniden açılması, yakıt talebi görünümünü olumlu etkileyerek brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmasına destek oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,77 TL'den,

20,19 TL'den başlayan Euro 20,22 TL'den,

22,86 TL'den başlayan Sterlin 22,80 TL'den,

14,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,17 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,77 lira, euronun satış fiyatı ise 20,16 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.882 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.873 Dolar'dan,

1.138 TL'den başlayan Gram altın 1.131 TL'den,

1.829 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.818 TL'den,

7.528 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.482 TL'den,

14,44 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,18 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.



Güne 17.427 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.419 Dolar'dan,

1.333 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.332 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,33 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,56 Dolar'dan işlem görüyor.