Altından bir rekor daha.... Dolar ve Euro da zirvede

Başta Dolar, Euro ve altının olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın fiyatlarında rekor seviyeler peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Bir taraftan ABD Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin geçen hafta verdiği faiz kararları, diğer taraftan ABD'deki başkanlık seçimleri süreci, İsrail'in tüm ortadoğuyu kan gölüne çeviren savaş devam ederken yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan döviz ve değerli metallerdeki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, döviz de zirvedeki yerini koruyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,14 TL'den başlayan Dolar 34,16 TL'den,

38,17 TL'den başlayan Euro 38,20 TL'den,

45,60 TL'den başlayan Sterlin 45,71 TL'den,

23,64 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,74 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,11 TL'den, Euro 38,15 TL'den, Sterlin 45,66 TL'den,Japon Yeni ise 23,66 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 662 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 682 Dolar'dan,

2 bin 923 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 941 TL'den,

4 bin 960 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 977 TL'den,

20 bin 388 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 489 TL'den,

35,06 TL'den başlayan Gümüş ise 35,80 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 659 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 918 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 960 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 338 TL'den, Gümüş ise 35,09 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 63 bin 648 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 399 Dolar'dan,

2 bin 613 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 627 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 71,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,03 Dolar'dan işlem görüyor.