  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altından bir rekor daha.... Dolar ve Euro da zirvede

Altından bir rekor daha.... Dolar ve Euro da zirvede

Altından bir rekor daha.... Dolar ve Euro da zirvede
Güncelleme:

Başta Dolar, Euro ve altının olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken altın fiyatlarında rekor seviyeler peş peşe geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Bir taraftan ABD Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin geçen hafta verdiği faiz kararları, diğer taraftan ABD'deki başkanlık seçimleri süreci, İsrail'in tüm ortadoğuyu kan gölüne çeviren savaş devam ederken yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan döviz ve değerli metallerdeki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, döviz de zirvedeki yerini koruyor. 

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,14 TL'den başlayan Dolar 34,16 TL'den, 

38,17 TL'den başlayan Euro 38,20 TL'den, 

45,60 TL'den başlayan Sterlin 45,71 TL'den,

23,64 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,74 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,11 TL'den, Euro 38,15 TL'den, Sterlin 45,66 TL'den,Japon Yeni ise 23,66 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 662 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 682 Dolar'dan, 

2 bin 923 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 941 TL'den, 

4 bin 960 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 977 TL'den, 

20 bin 388 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 489 TL'den, 

35,06 TL'den başlayan Gümüş ise 35,80 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 659 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 918 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 960 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 338 TL'den, Gümüş ise 35,09 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 63 bin 648 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 399 Dolar'dan, 

2 bin 613 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 627 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 71,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 71,03 Dolar'dan işlem görüyor. 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Benzinin ardından motorine de zam Benzinin ardından motorine de zam RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı 2025 yılı asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken tahmin 2025 yılı asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken tahmin Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı
Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Canlı yayında gözaltına aldılar Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Canlı yayında gözaltına aldılar Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı