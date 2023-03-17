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Altından bir zirve daha! Dolar da barajı yıktı

Altından bir zirve daha! Dolar da barajı yıktı
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Mart ayı başından bu yana Türk Lirası karşısında yükselişin hızlandığı başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde, dolar kuru 19 TL'ye kurulan barajı aşarken altın da yeni zirvesini gördü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 25 bin 788 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 931 Dolar'dan,
1.707 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.761 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,52 Dolar'dan Brent petrolün varil fiyatı da 75,43 Dolar'dan işlem görüyor.  

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