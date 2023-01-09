Altından yeni rekor, Dolar 19 TL'ye dayandı!

Piyasalar yeni haftaya yine hareketli başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizde hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki yukarı yönlü hareket haftanın ilk işlem gününde de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni yıla Türk Lirası karşısında döviz ve değerli metallerde yukarı yönlü hareketlilik sürüyor.

ABD'den gelen ekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret ederek Fed'in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentilerini artırmasıyla dolar/TL rekor tazelerken, dolar endeksi ise yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise %0,31 düşüşle 103,5705 seviyesinden işlem görüyor.

Haftaya yükselişle başlayan Euro/TL, 20 TL sınırını aştıktan sonra 20,07 TL seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Euro/TL ayrıca 12 Aralık tarihinde 19,6393 ile son bir ayın en düşük seviyesine inerken, bugün rekor seviyesini tazelemeyi başardı. Euro/dolar paritesi ise cuma günü 1,0648 seviyesine kadar çıktıktan sonra günü 1,0644 seviyesinden kapatmıştı. Parite böylelikle yaklaşık yedi ayın yeni en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Gram altın, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair beklentilerin artması sonrasında yükselişini sürdürerek rekor tazeledi. Ons altın, son yükseliş hareketiyle 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altındaki bu yükselişin desteğiyle gram altın tüm zamanların yeni zirvesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki yükselişte ayrıca Çin'in Covid-19 salgınının başlamasından bu yana kapalı olan sınırlarını yeniden açması da etkili oldu. Çin'in bu hamlesi yatırımcıların risk iştahının canlanmasına destek oldu.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD ekonomisi aralık ayında güçlü bir istihdam artışı yakalamıştı ancak veriler Fed yetkililerinin ücret artışlarındaki ılımlı seyirden bir miktar teselli bulabileceğini gösterdi. Ayrıca, ABD hizmet sektörü faaliyetleri aralık ayında zayıflayan talep nedeniyle daralmaya işaret etti. Bu veriyse enflasyonun azalmış olabileceği beklentilerini artırdı.

Kripto para piyasalarında da hafta sonu itibariyle yükseliş gözlemleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de sınırların yeniden açılması, yakıt talebi görünümünü olumlu etkileyerek brent petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmasına destek oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Haftayı 18,77 TL'den kapatan ve güne 18,77 TL'den başlayan Dolar 18,78 TL'den,

20,05 TL'den başlayan Euro 20,09 TL'den,

22,80 TL'den başlayan Sterlin 22,86 TL'den,

14,25 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,22 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,7630 lira, euronun satış fiyatı ise 19,7210 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Haftayı 1.836 Dolar'dan tamamlayan ve güne 1.877 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.875 Dolar'dan,

1.132 TL'den başlayan Gram altın 1.132 TL'den,

1.821 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.820 TL'den,

7.494 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.489 TL'den,

14,50 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,49 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 17.233 Dolar'dan başlayan Bitcoin 17.214 Dolar'dan,

1.312 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.310 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 79,54 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,47 Dolar'dan işlem görüyor.