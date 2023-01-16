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Altından yeni rekor! Euro, Dolar ve Bitcoin zirvede

Altından yeni rekor! Euro, Dolar ve Bitcoin zirvede
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Döviz ve değerli metal piyasası yeni haftaya da zirvede başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

2023'e Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürerek giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller piyasasında yükseliş sürüyor.

Bugün 1.159  TL'yi aşan gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Euro/TL de bugün 20,40 TL ile tarihi zirveyi gördü.

Dolar endeksi de 7 ayın en düşük seviyesine gerilerken, dolar/TL 18,80 seviyesi sınırındaki seyrini sürdürüyor.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin 

Dolar 18,78 TL'den, Euro 20,40 TL'den, Sterlin 23,04 TL'den, Japon Yeni ise 14,71 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü piyasalar kapanırken, Dolar 18,78 TL'den, Euro 20,30 TL'den, Sterlin 22,88 TL'den, Japon Yeni ise 14,69 TL'den işlem görüyordu.

Altın ve gümüş 

Cuma günü Ons Altın 1.905 Dolar'dan, gram altın ise 1.151 TL'den, gram gümüş ise 14,43 TL'den işlem görüyordu.

Ons altın 1.919 Dolar'dan, Gram altın 1.159 TL'den, Çeyrek altın 1.864 TL'den, Cumhuriyet altını 7.669 TL'den, 
Gram Gümüş ise 14,73 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. 

Bitcoin 21 bin 195 Dolar'dan, Ethereum ise 1.574 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 84,62 Dolar'dan işlem görüyor.  

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