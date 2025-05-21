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Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti

Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti
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Bursa'da kocasının memlekete dönme isteğini engellemek için altınları ve paraları saklayan kadın, olaya hırsızlık süsü verdi.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Evinin soyulduğunu emniyete bildiren yabancı uyruklu adam, gece yarısı evde ses duyduğunu, uyandığında bir kişinin kendisine saldırdığını, korku ve panikle gözünün karardığını, kendine geldiğinde evinin soyulduğunu fark ettiğini söyledi.

Evdeki kıyafet dolabının içinde bulunan 37 bin 800 dolar, 60 bin lira, 3 tam altın ve 3 adet bileziğin yerinde olmadığını söyleyen adam, 2 milyon lira kaybının olduğunu ve zanlıların yakalanmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı detaylı araştırmada, aile bireylerinden kadının, eşinden habersiz oyun kurarak olaya hırsızlık süsü verdiğini ortaya çıkardı. Yapılan görüşmede kadın, eşinin memleketine dönmek istediğini ancak küçük oğlunun lisede olmasından dolayı kendisinin gitmek istemediğini, bu yüzden böyle bir şey yaptığını itiraf etti. Evin başka odasında sakladığı altın ile paraları kendi rızasıyla eşine teslim eden kadın hakkında, 'suç uydurma' işlemi yapıldı.

İHA

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Etiketler altın yabancı uyruklu yabancı uyruklu kadın Hırsızlık hırsızlık süsü
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