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Altuğ Adanur Kimdir?

Altuğ Adanur Kimdir?

Malatya doğumlu olup, İlk ve orta okul eğitimini Malatya’da. Lise, Yüksek öğrenimi ve Akademik hayatını Ankara’da tamamlamıştır.

Hali Hazırda A2 Şirketler Grubu ve Adanur Şirketler grubu ile AKA&Leda İlaç Firması Genel Müdürlüğü ve Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren Pragsys A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Bir çok sivil toplum örgütü, Dernek ve Vakıf üyelikleri mevcut olup Assos Hollanda Türkiye Temsilcisidir.

Afrika özelinde sosyal sorumluluk projeleri faaliyetlerini yanı sıra  Özellikle Tıp-Eczacılık-Diş Hekimliği öğrencileri için yardım ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. Ulusal Güvenlik Alanında ise çalışmalar yürütmektedir.

 

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