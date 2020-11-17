Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Tamamen asılsızdır

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür"