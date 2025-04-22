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Amasra davasında tanığı başmühendis ölü bulundu

Amasra davasında tanığı başmühendis ölü bulundu
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Bartın’ın Amasra ilçesinde, 2022 yılında 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin davada tanıklık yapan Başmühendis lojmanda ölü bulundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Müessesesi’nde görev yapan iş güvenliği mühendisi E.P.’dan Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin ihbarı üzerine kaldığı lojmana giden polis ekipleri, E.P.’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yerel basında yer alan iddialara göre, 45 yaşındaki E.P.’ın bir süredir ekonomik zorluklar yaşadığı ve borçları nedeniyle psikolojik bunalıma girdiği öne sürüldü.

Grizu patlamasında yaşandığı madende olay günü farklı vardiyada görev yapan E.P., Amasra İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve dava sürecinde tanık olarak dinlenmişti.

Amasra Katliamı Davası’nın karar duruşması geçtiğimiz ay görülmüş; savcı, 42 kez "olası kastla öldürme" suçlamasıyla toplam 840 yıla kadar hapis istemişti. Ancak mahkeme, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan hüküm kurmuştu. Tutuklu üç sanık 16 yıl 6’şar ay, bir sanık ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cumhuriyet

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Etiketler amasra bartın grizu patlaması grizu maden maden ocağı
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