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  3. 16 Kasım 2018 16:48

Amasya'da fuhuş rezalati !

Amasya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Amasya'da fuhuş rezalati !
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş  operasyonunda  gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Amasya Merzifon  İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhuş  yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları  iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

 Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 13 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

AA

fuhuş , amasya , rezalet
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