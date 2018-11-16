Amasya'da fuhuş rezalati !

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Amasya Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 13 Kasım'da gözaltına alınmıştı.