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Amasya'da korkutan deprem

Amasya'da korkutan deprem
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Amasya Göynücek'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Amasya Göynücek'te 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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