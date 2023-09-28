Ambiente ve Heimtextil fuarları üreticileri cezbediyor!

Ambiente ve Heimtextil fuarları dünyanın önde gelen ev eşyaları ve iç dekorasyon fuarlarıdır.

Ambiente Fuarı:

Ambiente, Almanya’nın Frankfurt şehrinde her yıl düzenlenen ev eşyaları ve hediyelik eşya fuarıdır.

Fuar; ev eşyaları, mutfak gereçleri, ev dekorasyonu, masa ve mutfak ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Ambiente; büyük markaların, perakendecilerin, toptancıların, tasarımcıların ve tüketicilerin buluşma platformudur. Yüzlerce uluslararası katılımcı, ev dekorasyonu ve hediyelik eşya alanında son trendleri sergiler.

Ambiente ayrıca sektör profesyonelleri için çeşitli seminerler, atölye çalışmaları ve etkinliklere ev sahipliği yapar. Fuar, her yönüyle katılımcı ve ziyaretçileri için bir ilham kaynağıdır.

Heimtextil Fuarı:

Heimtextil; Almanya, Frankfurt’ta yıllık olarak düzenlenen ünlü bir ev tekstili fuarıdır.

Ev tekstilleri, zemin kaplamaları, duvar kağıtları, döşemelik kumaşlar, yatak takımları ve diğer ev tekstili ürünlerinin yer bulduğu fuar; her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcıyı, markayı ve ziyaretçiyi bir araya getirir.

Tekstil trendlerinin ve yenilikçi ürünlerin yanında sürdürülebilir çevre dostu ürünlerin tanıtılması için de önemli bir platform sağlar.

Heimtextil ayrıca iş seminerleri, etkinlikler ve tasarım yarışmaları gibi bir dizi yan etkinliğe ev sahipliği yapar.

Her iki fuar da uluslararası boyutta büyük ilgi gören etkinliklerdir. İlgilendiğiniz konulara dayanarak Ambiente ve Heimtextil fuarları sayesinde ilham veren ürünler ve trendlerden haberdar olabileceğiniz gibi iş bağlantıları da kurabilirsiniz.

DixiFuar her iki fuar için de fuar turları düzenlemektedir;