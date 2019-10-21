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  3. 21 Ekim 2019 18:43

Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Rize'nin Pazar ilçesinde, ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
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Rize'deki kaza, saat 15.30 sıralarında, Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi Liman mevkisinde meydana geldi. Kaçkar Devlet Hastanesi'nden ilçe merkezine hasta almaya giden Kenan M. yönetimindeki 53 AAP 174 plakalı ambulans, kavşaktan dönüş yapan Mehmet K.'nin kullandığı 53 AAJ 844 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans, kaldırıma çıkıp, MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada, ambulans sürücü ve 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. Kamyonette sıkışan Mehmet K. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince içeriden çıkarılıp, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Mehmet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA

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