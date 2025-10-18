  1. Anasayfa
  Ambulansa yol vermedi, 993 liralık cezayla kurtuldu! Bakan yeni cezaları açıkladı

Ambulansa yol vermedi, 993 liralık cezayla kurtuldu! Bakan yeni cezaları açıkladı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şişli'de ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını ve para cezası uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu ile bu ihlali yapan sürücülerin ehliyetine 30 gün el konulacağını, aracının 30 gün trafikten men edileceğini belirterek, ''Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?'' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, 'Gereği yapıldı' başlığıyla Şişli'de ambulansa yol vermeyen aracın görüntülerini paylaştı. Aracın sürücüsü E.A'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını bildiren Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

30 GÜN SÜREYLE EHLİYETE EL KONULACAK

Yeni trafik kanunu teklifinde geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesinin yanı sıra geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin sürücü belgelerinin iptal edilmesinin de öngörüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, "Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim" ifadelerine yer verdi. 

 

DHA

