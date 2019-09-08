Ambulansla ambulans kovaladı !

Bir hastayı Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren ambulans hastanın acil servise nakledildiği esnada çalışır durumdayken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı.

Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansın gittiği güzergahta önlem aldı.

Ambulans kovalamacanın ardından Mersin Serbest Bölge gişelerinde durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.