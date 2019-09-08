  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Eylül 2019 11:47

Ambulansla ambulans kovaladı !

Mersin'de akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi tarafından hastane önünde bulunan ambulans çalındı. Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe aldı.

Ambulansla ambulans kovaladı !
A+ A-

Bir hastayı Mersin Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiren ambulans hastanın acil servise nakledildiği esnada çalışır durumdayken akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çalındı.

Durumu gören sağlık ekipleri başka bir ambulansla çalınan ambulansı takibe alıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansın gittiği güzergahta önlem aldı.

Ambulans kovalamacanın ardından Mersin Serbest Bölge gişelerinde durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

AA

mersin , ambulans , kovalamaca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM