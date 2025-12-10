Ambulansta doğum yapan anne çocuğuna öyle bir isim verdi ki...

  1. Anasayfa
Şanlıurfa’da 112 Acil Sağlık ekibi, evden aldıkları gebenin doğumunun başlaması sonucu hastaneye yetiştiremeden ambulansta doğumunu gerçekleştirdi, anne sağlıklı doğan bebeğine doğumunu gerçekleştiren sağlık personelinin adını verdi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi evinden aldıkları gebe kadının doğumunun hızlanması sonucu doğumu ambulansta gerçekleştirdi.

Akçakale 3 Nolu 112 Sağlık ekibi kırsal Günören Mahallesinden aldıkları gebe kadını hastaneye nakletmek üzere yola çıktı.

Ancak doğum eyleminin hızlanmasıyla birlikte doğum ambulansta gerçekleştirildi. Ambulansta görev yapan 112 Sağlık personeli Birkan Dağaşan ve Melek Gez, başarılı ve sağlıklı bir doğum süreci gerçekleştirdi.

Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ve Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi almış olan ekip, doğumu güvenli bir şekilde gerçekleştirerek anne ve bebeğin sağlık durumunu kontrol altında tuttu.

Doğumun ardından anne ve 2 kilo 700 gram ağırlığında ve 52 santim boyundaki erkek bebek, sağlık kontrolleri için hızlıca Akçakale Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Aile büyük mutluluk duydukları bu olayın ardından bebeklerine doğumu gerçekleştiren acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan’ın adını verdi.

Duygularını ve yaşadıklarını anlatan Dağaşan, "Güzel bir duygu. Bu bizim ilk doğumumuz değil ancak ekip olarak çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımız bu konuda eğitimli. Aldığımız eğitimler sayesinde zor bir anı başarıyla atlattık. Bizim için heyecan verici bir tecrübe oldu" dedi.

DHA

