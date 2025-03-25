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Ameliyat sonrası kalçasını kırdığı iddia edilmişti... Bahçeli bu hafta da yok

Ameliyat sonrası kalçasını kırdığı iddia edilmişti... Bahçeli bu hafta da yok
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Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında evinde istirahate devam eden MHP lideri Bahçeli'nin yokluğunda bu hafta da MHP'nin TBMM grup toplantısı iptal edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti.

Bahçeli'nin ameliyattan önceki son görüntüsünün üzerinden yaklaşık 8 haftalık süre geçti.

MHP'den 19 Şubat’ta yapılan ilk açıklamada, Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve istirahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşık 2 aydır görüntü vermeden sadece telefonla ya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara devam ediyor.

MHP liderinin yokluğunda 4,11,18 ve 25 Şubat ile 4, 11, 18 Mart'ta grup toplantıları yapılmadı. Partinin bugünkü  (25 Mart) TBMM grup toplantısı da iptal edildi.

"Bahçeli kalçasını kırdı" iddiası!

Geçtiğimiz hafta Kısa Dalga yazarlarından Sedat Bozkurt Bahçeli'nin istirahat süresince pek çok telefon görüşmesi yapması ve sosyal medyada yayınlanan açıklamalarına rağmen hiçbir fotoğrafının yayınlanmamasıyla ilgili "Çok ciddi bir operasyon geçirdi. Çok erken ayağa kalkmak istedi. Ve bu başka bir sorun yarattı. Şimdi sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiren bir tedavi süreci var. Bu nedenle hiçbir fotoğrafını göremiyoruz." demişti.

Bu sefer de Bozkurt'unkilere benzer bir iddia MHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sabahattin Önkibar'dan geldi. Sabahattin Önkibar, MHP liderinin üç kalp ameliyatı geçirdikten sonra üzerine kalçasını kırdığını bu yüzden de yürüyemediğini ve görüntü veremediğini öne sürdü.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, bu iddialarını YouTube hesabından yaptığı canlı yayında açıklarken şu ifadeleri kullandı:

 “Bahçeli kalçasını kırdı yürüyemiyor. Devlet Bahçeli, yaşı 78, üç kalp ameliyatı geçirdi, kalçasını kırdı yürüyemiyor. Ses, resim, görüntü veremiyor. Ancak siyasetten çekilmeyi de düşünmüyor” dedi.

 

 

 

Etiketler MHP grup toplantısı Devlet Bahçeli TBMM
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