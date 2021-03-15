Amerika B1 Ticari Vize Almak - Sahiden Buna Değer mi?

Amerika B1 ticari vizesi almanın temel amacı mesleki açıdan sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Amerika B1 ticari vizesine başvuruda bulunmak için kişilerin iş seyahati, herhangi bir fuar ya da konferans daveti, ticari amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetlere katılacak olması yeterlidir.

Amerika B1 ticari vizesi 180 gün(6ay) için verilmektedir. Bu vize için ABD konsolosluğuna ya da ABD Büyükelçiliği’ ne müracaat etmek gereklidir. İlgili vizenin verilme yetkisi sadece ABD Büyükelçiliği’ ne aittir. Amerika B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi Almak için; Amerika B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi Evrakları doldurmak gerekmektedir. Bu evrakların eksiksiz ve doğru olarak tamamlanması bunun ardından da vize başvuru merkezleri aracılığı ile ABD Büyükelçiliği’ne gönderilmesi gerekmektedir. Peki, Amerika’ya iş kurma ve proje geliştirme maksatlı iş gezisi yapmak ve bunun için ticari vize almak, buna gerçekten değer mi?

Bu soruların yanıtlarını ve ticari vize başvurusunda bulunmadan, Amerika’ ya gitmeden de ABD ile iş yapabileceğiniz kolay yolları bu yazımızda detaylı şekilde bulabilirsiniz. Amerika’ da iş yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Önemli olan doğru çalışma yöntemi ile ve doğru bilgiler ışığında hareket edebilmektir. Vize almanın sizin Amerika’daki iş hayatınızı olumlu yönde etkileyeceğinin garantisi bulunmamakla birlikte, ülkeler arasından da uzaktan çalışma sağlayabilmeniz mümkündür.

Amerika B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi Almak

Amerika B1 Ticari Vizesi almak için Amerika ziyaretini planlayan kişilerin belirli prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. İş ortağı ile görüşme, iş kurma amacı gütme, belirli bir iş için konferans, fuar ya da bir açılışa gitme amacı doğrultusunda Amerika B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi Almak için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Amerika B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi Evrakları

Amerika B1 Ticari Vizesi Evrakları başvuru için hazırlanması gereken belgeler arasındadır. Bu evrakların eksiksiz olasına özen gösterilmelidir. İlgili evrakların tamamına aşağıda yer verilmiştir.

DS – 160 B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi başvuru formu . (Bu formun online olarak ve İngilizce doldurulması zorunludur.)

. (Bu formun online olarak ve İngilizce doldurulması zorunludur.) Başvuru sahibinin pasaportu ve varsa eski pasaportları- S eyahatin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir.

eyahatin bitiş tarihinden itibaren minimum 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin 5 x5 boyutunda 2 adet biyometrik fotoğrafı

Başvuru sahibinin TC kimlik kartının ön ve arka yüzünün fotokopisi

Tam vukuatlı nüfus kayıt belgesi

Seyahat süresince tüm masrafların kendine ait olduğunu belirten vize talep dilekçesi

Seyahatin masraflarını kendinin karşılayacağına dair minimum 5000 TL hesap bakiyesi bulunan banka hesap cüzdanı dökümü

Davetiye

Çalışan kişiler için son 3 aylık bordro dökümü,

Şirket sahipleri için SGK hizmet dökümü varsa tapu ve ruhsat bilgileri, vergi levhası, Ticari sicil kaydı

Ek belgeler gerektiği zaman vize başvuru ofislerince istenecektir. ABD Büyük elçiliği ek belge isteme hakkını saklı tutmaktadır. Tüm belgelerin tamamlanmasının ardından vize başvuru ofisleri aracılığı ile Amerika B1/B2 Ticari Ziyaret Vizesi’ ne başvuruda bulunmak gerekir. Olası bir sorun, vize reddi ya da evrak eksikliği gibi durumlar ile karşılaşmamak adına seyahatin planlandığı tarihten bir ay öncesinden başvuruda bulunmak yeterlidir. Vizenin sonuçlanma işlemi 3 iş günü, vizenin belirttiğiniz adrese teslim süresi ortalama 5 – 6 iş günü sürmektedir.

Amerika’ya gitmek için B1 ve B2 ticaret vizesine başvuruda bulunmak önemlidir. Ancak bu kadar zahmete değeceğinin muhakemesini de yapmak gereklidir. Çünkü Amerika ile çalışmak için Amerika’ ya gitmeden de alternatif yol ve yöntemlere başvurmak tam verimli sonuçları beraberinde getirebilir.

Vizeniz bir nedenden dolayı, reddedilebilir. Yeniden başvuruda bulunmanız istenebilir. Vize başvurularında sorunlar yaşamanız, Amerika ile olan ticari ilişkilerinize de olumsuz yansıyacaktır. Bu olumsuzluğun en baştan önüne geçemk adına detaylı şekilde profesyonel bir yardım almak sizlerin iş yaşantısında profesyonelliğe ve okyanus aşırı ticari ilişkilerinizin zenginleşmesine neden olacaktır.

Amerika’ da İş Yapmak için Amerika’ya Neden Gidilmemeli?

Amerika‘da şirket kurmak farklı ülkelerde ikamet ederken de olabilmektedir. Bu nedenle Amerika’ da iş yapmak demek, Amerika’ da ikamet etmek anlamına gelmemektedir. Amerika’ ya gitmeden de Amerika ile çalışabilmek mümkündür. Peki Amerika’ da İş Yapmak için Amerika’ ya Neden Gidilmemelidir? Siz de bu sorunun yanıtını arıyor iseniz, yazımızdan ilgili konuya ilişkin yararlanabilirsiniz.

Amerika’da iş yapmak için yeterli bağlantıya sahip olmayabilirsiniz. Bu bağlantıya sahip olabilmek için Amerika’ ya gitmek demek gereksiz masraflar ile şirketinizin maliyetlerini bir miktar daha artırmak anlamına gelir. İş yapmak istemeniz ve bunun sonucunda Amerika’ ya gitmeden de gereksiz masraftan kurtularak Amerika ile çalışmanın yöntemleri bulunmaktadır.

Yeterli bağlantı ve yetkinliğe sahip olmak amacı ile Amerika’ya gitmek orada sizin daha çok uğraş vermenize neden olacaktır. Bulunduğunuz bölgeden de işlerinizi hem de daha kolay şekilde yönetebilecekken Amerika’ ya özellikle gitmek ve her fırsatta iş yapmak adına sürekli seyahat etmek ekonomik açıdan da sizi olumsuz yönde etkiler. Peki bu hususta ne yapılması gerekmektedir?

Tabii ki profesyonel bir kurum ile çalışmak, işlerinizi uzaktan da yönetebilmenin altın kuralıdır. Hem daha ekonomik hem de daha güvenilir bir sistemdir. Profesyonel bir ajans yardımı ile uzaktan çalışma sağlayabilmek daha az risk almanıza olanak tanır. Gerek işlerinizi büyütmek adına gerek ekonomi gerekse de emniyet adına size ve şirketinize katkısı büyük olur.

Neden Profesyonel Bir Kurum İle Çalışmalısınız?

Araştırma ve pazar geliştirme maliyeti yüksektir, bunu profesyonel şirketler halihazırda var olan bağlantıları ile minimuma indirmektedirler.

Araştırma ve pazar geliştirmek için büyük risklere girilmektedir, tecrübeli ekipler bu risklerin farkındadırlar.

Amerika’ya iş yapmak için gidildiğinde olası bir seyahat kısıtlamasına mağruz kalabilmek, vize işlemlerinin süresi, vize işlemlerinde yaşanılan sorun ve teknik aksaklıklar, süreci sekteye uğratabilir. Tüm bu aşamayı bir ajans ile çalışarak geçebilirsiniz.

Amerika‘ya seyahat edildiğinde network erişim imkanının kısıtlı olması. Ajanslar belli bir network ağına sahiptirler ve her işi kolayca halledebilirler.

erişim imkanının kısıtlı olması. Ajanslar belli bir network ağına sahiptirler ve her işi kolayca halledebilirler. Konaklama ve seyahat masraflarından kaçınırsınız.

İletişimde yaşanılan sorunlardan ve kültürel çatışmalardan kaçınırsınız.

Profesyonel bir ajans ile çalışırsanız, Amerika’da yapacağınız tüm masraf ve giderleriniz için devlet desteklerinden %70 oranına kadar yararlanma imkanınız bulunur.

Hangi Profesyonel Kurumlar İle Çalışabilirim?

Türkiye ve Amerika arasında uluslararası yetkinliklere sahip olan birçok danışmanlık şirketi mevcuttur.

Bu şirketlerden en öne çıkanı ise, odak olarak Türkiye’ye ve Akdeniz ülkelerine hizmet sağlayan Akdeniz Amerikan Ticaret Odası (MATCH). Amerika’da şirket kurmak ve ardından ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetleri karşılayan Akdeniz Amerikan Ticaret Odası, bünyesinde uluslararası tecrübelere sahip profesyonel bir ekip bulunduruyor. Ana ofisi Amerika’da New Jersey’de bulunurken, İstanbul’da da ofisleri bulunmakta. Buraya tıklayarak resmi sitelerini ziyaret edebilir, hizmetleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.