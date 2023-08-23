Amerika’da Doğum Danışmanlığı

Amerika’da doğum yapmak isteyen anne adayının vize başvurusunu yaparken öncelikli olarak ABD’de kalacakları süre için yeterli maddi kaynağa sahip olduğunu ve dolayısıyla doğum sonrasında tekrardan Türkiye’ye döneceğini kanıtlayabilmesi gerekiyor.

Amerika’ya gidecek olan kişinin gerekçeli bir seyahat planı hazırlaması doğum için ABD’ye gidebilmek açısından çok önemlidir.

Amerika’ya doğum için gitmek isteyenlerin karşılaşabilecekleri birtakım sorunlar olacaktır. Amerika’da doğum hizmeti veren firmalar ise bu sorunların nasıl üstesinden gelinebileceği konusunda çözüm sağlayabilir.

Doğum için gittikten sonra da karşılaşılan birtakım sorunlar vardır. Mesela doğumdan sonra nelerin yapılması gerektiğini bilmiyor olmak. Örneğin; bebek için doğum belgesi nasıl alınır, pasaport nasıl ve ne zaman çıkarılır ya da Amerika’da doğum için ne gerekir? gibi pek çok soru.

Amerika’ya gitmeden önce neler gerektiği ve orada kaldığınız sürece ne kadar para harcayacağınızı bilmek gerekiyor. Maliyet hesaplaması yapılmadan yola çıkmak sizi orada sıkıntıya düşürebilir. Atacağınız her adımı önceden planlamak doğum konusunda elinizi rahatlatacaktır.

Amerika’da Doğum Maliyetleri 2023’te Ne Kadar?

Amerika’da doğum ücretleri 2023 yılında ciddi oranda yükselmiş durumda. 2020 yılında dünyada yaşanan pandemi salgınıyla birlikte önemli bir dalgalanma yaşanmış 3 yıl içerisinde özellikle hastane ve doğum fiyatları 2 kat zamlanmıştır. Beklenmedik masrafların önüne geçebilmek için planlamayı önceden yapmak sizin doğum esnasında ve sonrasında elinizi daha fazla rahatlatacaktır.

Amerika’da doğum yapabilmek için tüm ilişkilerinizi tamamlamış ve artık iş profesyonel bir destek alarak sürecin takibine gelmişse doğum koçu size bu konuda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini gösterecektir.

Amerika’da doğum yapmak isteyen bir annenin ilk bilmesi gereken konu, doğum prosedürlerinin nasıl olduğudur. Doğum koçu ya da danışmanlık firmalarından alınacak olan bilgiler doğrultusunda hareket etmek sürecin sekteye uğramasının da önüne geçecektir.

Dünyanın neresine giderseniz gidin vize almanız gerekiyorsa mutlaka tekrardan ülkenize döneceğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de yaptığınız iş, bankadaki paranız, gayrimenkulleriniz çok önemlidir. Kanıtınız ne kadar sağlam olursa özellikle vize konusunda sıkıntı yaşamanız mümkün olmayacaktır.

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