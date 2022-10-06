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Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yarı finalde

Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yarı finalde

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımımız, yarı finalde Fas'la karşılaştı.

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımımız, yarı finalde Fas'la karşılaştı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde rakibini 4-1'le geçen Ay Yıldızlılar, adını yarı finale yazdırdı.

Etiketler dünya kupası ampute futbol
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