Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda yarı finalde
Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımımız, yarı finalde Fas'la karşılaştı.
Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Ampute Futbol Milli Takımımız, yarı finalde Fas'la karşılaştı.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde rakibini 4-1'le geçen Ay Yıldızlılar, adını yarı finale yazdırdı.
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