Ana trafo patladı; KKTC karanlığa gömüldü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ana trafolardan birinin patlaması nedeniyle ülke geneline elektrik verilemediği bildirildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yetkililer, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama olduğunu açıkladı. Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol