Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır."

Ekrem İmamoğlu Anadolu Ajansı için ne demişti ?

Binali Yıldırım ile birlikte İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında buluşan Ekrem İmamoğlu, bu tarihi yayın sırasında Anadolu Ajansı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

"YSK’nın verdiği bir kararı, oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP istemedi tamamen yanlış bir yorum. 31 Mart gecesinde öncelikle ne oldu? Yaklaşık 1 saat olmadı ki. Televizyon kanalların bir kısmı yüzde ve yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Anadolu Ajansı veri almayarak yayın yaptı. Bu 12 saat sürdü. Oyların kafa kafaya geldiği anda nasıl olduysa sayın yıldırım kazandım diye açıklama yaptı. Tam saat 23.25de açıklama yapıldı. Ne tesadif AA veri kesti. 29 bin değil 24 bin 057 ilk tutanak sayısı. Oy sayımının birkaç aşaması var. 24 bin ile başlayan süreçgün içinde 19 bin küsere indi."

Ayrıca İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın adaylara tanıdığı birbirlerine soru sorma hakkında da rakibi Binali Yıldırım'a şu soruyu yöneltmişti: "Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyordu? 12 saat veri verilmesi. Bunun cevabı benim için çok önemli. İptal edilen ve yenilenen seçim üzerinden soru soruyorum. Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok normal ve doğal karşılarken AA ile hiç görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz."