Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 1 kamyon, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.