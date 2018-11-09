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  3. 09 Kasım 2018 22:25

Anaokulda yılan paniği !

Balıkesir'de bir anaokulunun giriş kapısından giren yılan paniğe neden oldu.

Anaokulda yılan paniği !
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir anaokulunun giriş kapısının eşiğine giren yılan, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına salındı.

Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki Zeytindalı Anaokulu’nda bugün akşam saatlerinde görülen 30 santimetre uzunluğundaki ’Muhtarophis’ türü zehirsiz yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Anaokulunun giriş kapısının eşine giren yılanı gören yetkililer, itfaiyeye haber verdi. Gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılanı yakaladı.

Anaokulu yetkilileri ve öğrenciler rahat bir nefes alırken, yılan tekrar doğal ortamına salındı.

AA

yılan , anaokulu , balıkesir
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