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''Anayasa'nın 4'üncü maddesi değişsin'' diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı hakkında suç duyurusu

''Anayasa'nın 4'üncü maddesi değişsin'' diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı hakkında suç duyurusu
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CHP’li Kazım Bilgen, Cumhur İttifakı ortağı olan HÜDA-PAR'ın Anayasa’nın 4’üncü maddesinin değişmesi gerektiğini söyleyen genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katıldığı bir programda Anayasa’nın 4’üncü maddesine yönelik sözleri tepkiye neden oldu. Yapıcıoğlu’nun kullandığı “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz” şeklindeki ifadelerine bir tepki de CHP’li Kazım Bilgen’den geldi. Bilgen, Yapıcıoğlu’nun sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Bilgen, Yapıcıoğlu hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak “Anayasanın öngörmüş olduğu düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme, Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Adliye önünde açıklama yapan Bilgen, “Meydan boş ya birisi çıktı, konuşmaya başladı. Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Sen kimsin? HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, hakkında şikayette bulundum. Adaleti göreceğiz” dedi.

Bilgen’in suç duyurusu dilekçesinde maddeler yer aldı;

- Hür Dava Partisi Genel Başkanı olan şüpheli Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir programda " Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir.

Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde" beyanında bulunarak anayasal suç işlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 4. maddesi, Anayasa'nın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini düzenlemektedir. Bu maddeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapısını ve niteliklerini koruma altına almıştır.

- Anayasamızın 4. Maddesi "Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez." hükmünü içermektedir. Hür Dava Partisi Genel Başkanı olan şüpheli Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir programda " Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha.

"Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz" beyanında bulunarak devletimizin bütünlüğüne, laik düzene, cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı söylemleriyle anayasal suç işlemiştir. Şüphelinin gerçekleştirdiği bu eylem, Anayasa'nın değiştirilemez hükümlerine aykırı olması nedeniyle anayasal düzenin korunması açısından büyük tehlike arz etmektedir. Bu eylemler Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine zarar vermekte ve toplumda infial yaratmakta.

- Hür Dava Partisi Genel Başkanı olan şüpheli Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa'ya saygılı, milletini ve devletine bağlı tüm Yüce Türk milletine "AHMAK" diyerek hakaret etmiş ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir. Bu nedenle, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, anayasal düzenin korunması amacıyla ilgili cezai işlemlerin uygulanmasını anayasaya saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir vatandaş olarak talep ediyorum.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak Anayasa'nın öngörmüş olduğu düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme, Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme uçlarından dolayı cezalandırılmasını talep ederim."

Etiketler hüda-par suç duyurusu zekeriya yapıcıoğlu CHP adalet anayasa'nın 4'üncü maddesi
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