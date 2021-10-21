Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında dikkat çeken anlar ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'den Angola'ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

"ERDOĞAN YİNE UYUYA KALDI"

Angola Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan’ın, 3 gün önce (18 Ekim) canlı yayında gazeteciler soru sorarken gözlerinin kapandığı görüldü.

O anlar Türkiye’deki medya kuruluşlarında yer almazken, Angola televizyon kanallarının gözlerinden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa zamanda hit oldu.