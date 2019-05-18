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  3. 18 Mayıs 2019 15:50

Aniden bastırdı vatandaşlar sırılsıklam oldu

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi, yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı. Bazı yollar beyaza büründü.

Aniden bastırdı vatandaşlar sırılsıklam oldu
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Ankara’da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü. Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.

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