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  3. 29 Ekim 2020 14:36

Anıtkabir'de tepki çeken ''seni seviyoruz reis'' sloganı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişinin “Seni seviyoruz reis” diye bağırması dikkat çekti.

Anıtkabir'de tepki çeken ''seni seviyoruz reis'' sloganı!
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Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende AK Parti Ankara İl Başkanlığına üye bir grup “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atmış ve birçok kesim tarafından bu durum eleştirilmişti. 

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün Anıtkabir’de düzenlenen törende mozole önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne doğru hareket etti. Heyetin merdivenlerden indiği sırada bir grup Erdoğan’ı alkışlarken bir kişi ise “Seni seviyoruz reis” diye bağırdı.

Öte yandan Erdoğan’ın Anıtkabir'e 3 motosikletli polis ve 17 koruma aracından oluşan konvoyla gelmesi dikkat çekti. Bahçeli’nin konvoyunda 8 koruma aracı yer alırken, Akşener’in 3 koruma aracı Kılıçdaroğlu’nun ise 2 koruma aracı ile Anıtkabir’e geldiği görüldü.

 

ANKA

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