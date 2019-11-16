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  3. 16 Kasım 2019 13:23

Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına hakarete gözaltı

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., 10 Kasım'da Erdoğan sloganları atanlara 'küfür ettiği' gerekçesi ile gözaltına alındı.

Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına hakarete gözaltı
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KOCAELİ'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir’de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre iş insanı Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atanlara  küfür etti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Memet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

TERS KELEPÇE İLE GETİRDİLER


Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.’ya ters kelepçe takıldığı görüldü.

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.

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