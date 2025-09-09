Anıtkabir'i ziyaret eden Özgür Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları dikkat çekti

CHP'nin 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyetimizin ve CHP'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret eden CHP lideri Özel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, partinin 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, CHP’nin 102’ncin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.

Özel’in çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Özel Anıtkabir Özel Defteri'ni, "Çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" sözleriyle imzaladı.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünde her kademeden yöneticilerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında; millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü temsilcileri olarak, 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. ‘Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir’ sözünüzden aldığımız ilhamla, cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza; halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz. Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

DHA / İHA