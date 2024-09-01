ANKA-3 mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), ANKA-3'ün ilk mühimmatlı uçuşunu tamamladığını duyurdu.
TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için iz bırakmaya devam"
ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi! ✈️— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 1, 2024
Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor.
Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor.… pic.twitter.com/F79P9K2Ujq
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