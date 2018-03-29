ANKA'nın gözü Ege ve Akdeniz'de !

ANKA, Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına da hizmet vermeye başladı. İstihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılacak ANKA, Deniz Kuvvetlerindeki ilk görev uçuşunu Ege ve Akdeniz semalarında başarıyla gerçekleştirdi.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI) ürettiği insansız hava aracı (İHA) ANKA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girdi.

Alınan bilgiye göre, TAI mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı ANKA Projesi kapsamında ortaya çıkan İHA'lar güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

Son olarak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ve TAI arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ANKA teslimatı yapıldı.

Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev üstlenen ANKA'lar, bundan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetlerine de destek verecek.

Ege hava sahasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet etmesi planlanan ANKA, 27 Mart'ta Ege ve Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ANKA'lar, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılacak.

Görevdeki ANKA'lar

TAI'nin yaptığı teslimatla güvenlik güçlerinin envanterindeki ANKA'ların sayısı artıyor.

Şirket, geçen ay uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemini Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sundu.

ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.

ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.

Jandarma Genel Komutanlığında ise ANKA-B'ler kullanılıyor.

ANKA-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, silahlı versiyonu 4 adet de mühimmat taşıyabiliyor.