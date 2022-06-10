Ankara Adliyesi'ne de Kuran kursu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakim ve savcılara gönderdiği mesajla hakimler, savcılar ve onların çocukları için Kuran kursu açıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakim ve savcılara gönderdiği mesajda Ankara Adliyesi’nin merkez binasında yaz Kuran kursu açıkladığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 27 Haziran’da açılacak Kuran kursunda hakim, savcı, adliye personeli ve onların çocuklarının “eğitim” alabileceği kaydedildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Kuran kursunda, “Kuran Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler‘’ konusunda dersler verileceği aktarıldı. Kadın ve erkeklerin ayrı sınıflarda eğitim alacağının kaydedildiği mesajda Kuran kursuna gelmek isteyen ya da çocuklarını göndermek isteyen hakim ve savcıların 15 Haziran 2022 gününe kadar kayıt yaptırmaları istendi.

HalkTv