Ankara Ağır Ceza hakimi evinde ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Demirel, Reyhanlı'daki bombalı saldırının Ankara'da görülen davasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

Ankara Ağır Ceza Hakimi Buket Demirel, Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Sabah'ın haberine göre kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Demirel'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SALDIRIDA 5'İ ÇOCUK 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, Hatay 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması olan davanın Hatay’da görülmesinin sakıncalı olduğunu belirtip Ankara’ya nakledilmesine karar vermişti.

Sabah