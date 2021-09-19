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Ankara Barosu seçimlerinde Sedat Peker sürprizi!

Ankara Barosu seçimlerinde Sedat Peker sürprizi!

Ankara Barosu’nun 66. Olağan Genel Kurulu’nda Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Erinç Sağkan, en çok oyu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Seçimlerde, organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’e de 1 oy verildi.

Ankara Barosu’nun 66. Olağan Genel Kurulu, Bilkent Odeon’da yapıldı. Dünkü açılış konuşmalarının ardından bugün yapılan baro seçimlerinde, saat 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

Seçimde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı mevcut Baro Başkanı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı İlke Işık, Mesleğe Vefa Grubu’nun adayı Sezgin Özkan, Doğrudan Demokrasi Hareketi adayı Nihad Karslı ve Avukat Hakları Grubu’nun adayı Nazlı Didem Moğulkoç listeleri yarıştı. Yaklaşık 21 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, 12 bin 920 avukat oy kullandı.

Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun adayı Erinç Sağkan, güven tazeleyerek, ikinci kez baro başkanlığına seçildi. Sağkan, 6 bin 969 oy aldı.

PEKER’E ÇIKAN OY MÜNFERİT SAYILDI

Seçimlerde, organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’e de 1 oy verildi ve bu oy “münferit aday” olarak tutanağa işlendi. Başkanlık seçiminde diğer adayların aldığı oylar şöyle:

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı İlke Işık bin 284 oy
Mesleğe Vefa Grubu adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy
Doğrudan Demokrasi Hareketi adayı Nihad Karslı 164 oy
Avukat Hakları Grubu adayı Nazlı Didem Moğulkoç bin 572 oy

ANKA

Etiketler ankara barosu sedat peker seçim oylama
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